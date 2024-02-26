اليوم.. الأهلى يواجه الزمالك بنهائي سوبر سيدات الطائرة

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك الثامنة مساء اليوم الإثنين، فى نهائى السوبر المحلى لموسم 2023 / 2024 على صالة إتحاد الشرطة الرياضى.

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 /0 فى إطار دور نصف نهائى ، بينما تأهل الأهلى بالفوز على الصيد بنفس النتيجة .

و يقام نهائى سوبر الرجال على نفس الصالة غدا الثلاثاء فى الثامنة مساءا .

ووافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخرًا على إقامة البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيعقد فى أغسطس المقبل.