استخراج جواز سفر جديد 2024.. التفاصيل كاملة

رسوم استخراج جواز سفر جديد 2024.. يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في استخراج جواز سفر جديد، يأتي ذلك في وقت يشهد رفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيهًا، عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2024

- تقديم الموقف من التجنيد الخاص للذكور فقط.

وجود صورة من بطاقة الرقم القومي مع إطلاع الموظف على الأصل.

- تقديم صورة من المؤهل الدراسي في حالة إذا كانت المهنة غير مثبته في البطاقة مع إطلاع الموظف على الأصل.

-توفر عدد 4 صور ألوان 4×6 خلفيتها بيضاء.

خطوات استخراج جواز سفر إلكترونيًا

- الدخول إلى الموقع الخاص بالإدارة العامة للجوازات

- يجب إنشاء حساب جديد

- تعيين كلمة سر جديدة، وإدخال البيانات المطلوبة.

- إدخال الرقم القومي وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي

- يجب إرفاق 4 صور شخصية حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

- إرفاق شهادة مؤهل دراسي.

- تحديد الموقف من التجنيد للذكور فقط.

- إرفاق صورة وثيقة الزواج للزوجة فقط في حالة إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

- دفع الرسوم المطلوبة ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.