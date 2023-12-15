يتساءل الكثير من أبناء مصر في الخارج عن خطوات استخراج جواز سفر بدل فاقد خارج مصر، والرسوم والمستندات المطلوبة لذلك.

وفي السطور التالية نوضح للمصري في الخارج حال فقده جواز السفر خارج بلده، فإنه يجب عليك القيام بالخطوات التالية:-

التوجه إلى البعثات الدبلوماسية أو القنصليات المصرية في البلد التي تتواجد فيها وإخطارهم بفقدان جواز السفر.

تقديم المستندات اللازمة التي تثبت هويتك ووضعك فيما يتعلق بالتجنيد، ويجب أيضًا تقديم صورة من جواز السفر الضائع إذا كان ممكنًا.

يجب ملء طلب استخراج جواز السفر بدلًا من الفاقد على النموذج المخصص له، وتقديمه للسفارة، مع إرفاق صورة حديثة لك وبيانات تفصيلية تتضمن أسماء وعناوين أقاربك الذين يقيمون في البلد.

يمكنك العثور على أقرب قنصلية أو سفارة لمكان إقامتك عبر زيارة صفحة وزارة الهجرة على الإنترنت، واستخدام خريطة القنصليات والسفارات المتاحة هناك.

في حالة وجود أي مشكلة أو استفسار، يمكنك التواصل مع مكتب شكاوى وزارة الهجرة عبر الخط الساخن 19787.

السلطات المسؤولة عن إصدار جواز السفر المصري

فروع وزارة الداخلية المسؤولة عن إدارة الوثائق الخاصة بالسفر والجنسيات والهجرة للخارج.

القنصلية المصرية وفروعها المختلفة.

السفارات المصرية في جميع بلدان في العالم.

ويتم استخراج “الجوازات الإلكترونية” من كافة فروع “إدارة الجوازات” بجمهورية مصر العربية، المتوفرة في كل المحافظات.

رسوم استخراج جواز السفر بدل فاقد

الرسوم المقررة، في حال طلب المواطن استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، لا تتجاوز 755 جنيهًا.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر المصري

حددت وزارة الداخلية المصرية المستندات الواجب استيفاؤها لاستصدار جواز السفر، و تشتمل على ما يلي:

تعبئة استمارة “نموذج رقم 29″

استكمال كافة بياناتها بطريقة صحيحة دون شطب أو إتلاف.

توفير البطاقة الشخصية، والانتباه إلى عدم انتهاء صلاحيتها.

تقديم المُستندات اللازمة لإثبات وتأكيد المُؤهلات الدراسية.

تقديم إثباتًا للحالة الاجتماعية، أي تقديم قسيمة الزواج أو الطلاق.

تقديم السجل التجاري الخاص لكافة أصحاب الأعمال والأنشطة التجارية.

4 صور شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء بمقاس 4×6.

دفع مبلغ مالي كضمان، و قدره أربعمائة جنيهًا مصريًا فقط. سداد الرسوم المستحقة بحسب حالة الاستخراج لإتمام عملية استصداره.