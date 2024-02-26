بايدن يستدعي قادة الكونجرس لبحث مساعدة أوكرانيا

صحيفة أمريكية

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة الكونجرس الأربعة في البيت الأبيض غدا الثلاثاء، لمناقشة تمويل أوكرانيا والجهود المبذولة لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالي.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الالكتروني عن البيت الأبيض قوله اليوم الاثنين "إن بايدن سيسلط الضوء على الحاجة الملحة لتمرير ملحق الأمن القومي من الحزبين وإبقاء الحكومة مفتوحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع يضم رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لوس أنجلوس) زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي) وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك).

ولفتت الصحيفة إلى أن بايدن يطالب منذ أسابيع الكونجرس بتمرير تمويل إضافي لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، محذرا من أن الفشل في القيام بذلك سيكون فشلا تاريخيا قد يهدد الأمن العالمي والمحلي.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن آخر مرة استضاف فيها بايدن زعماء الكونجرس في البيت الأبيض كانت في يناير الماضي، عندما كان يحث المشرعين على تمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا.