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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جيك سوليفان: بايدن لم يطّلع بعد على خطة إسرائيل لاجتياح رفح

جيك سوليفان
جيك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطّلع بعد على خطة إسرائيل الخاصة بالعملية العسكرية في رفح، لكنه متمسك بضرورة حماية المدنيين.

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الأمن القومي الأمريكي: بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح الفلسطينية

وأضاف ساليفان خلال مقابلة أجراها يوم الأحد مع شبكة "إن. بي. سي" الأمريكية: ينبغي عدم تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في رفح، قبل وضع خطة واضحة وقابلة للتنفيذ، تراعي حماية المدنيين و"إيصالهم إلى بر الأمان وإطعامهم وكسوتهم وإيوائهم"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وتؤكد الولايات المتحدة في الخطاب السياسي الصادر عن الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وغيرهما على ضرورة حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، في حين أنها في الوقت نفسه تقدم كل أشكال الدعم بما فيها العسكري وبشكل غير مشروط لإسرائيل لمواصلة عمليتها العسكرية.

كما أن الولايات المتحدة عطلت أكثر من مرة محاولات استصدار قرار بوقف إطلاق النار من مجلس الأمن الدولي، ما اعتبره العديد من الساسة ضوءا أخضر أمريكيا لإسرائيل لمواصلة حربها الدموية في غزة.

ويشهد قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر حربا دموية، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين لجنوب القطاع (مدينة رفح)، وهؤلاء يعيشون ظروفا وصفتها العديد من المنظمات الدولية بأنها "لا إنسانية".

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