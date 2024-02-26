زلزال بشدة 5.1 درجة يضرب محافظة إهيمه اليابانية

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الإثنين بأن زلزالا بشدة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة إهيمه في جزيرة شيكوكو باليابان.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الزلزال وقع على عمق حوالي 50 كيلومترًا، ومن المحتمل أن يكون هناك شعور بالاهتزاز الخفيف ولم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو ضحايا نتيجة الزلزال.

وقد يستغرق الأمر عدة ساعات حتى تتمكن السلطات من إجراء تقييمات شاملة للأضرار، خاصة في المناطق النائية لكنه لم يتسبب في إصدار أي تحذيرات من حدوث تسونامي.