الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. زلزال جديد بقوة 5.9 درجة يضرب الصين

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت قناة القاهرة الإخبارية، نبأ عاجلا بأن زلزالا بقوة 5.9 درجة قد وقع فجر اليوم الأحد في منطقة شينجيانج في الصين.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا بقوة 5.5 درجة، ضرب المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانج الصينية.

وحسبما أوردت قناة "الحرة" الأمريكية، قال المركز إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

يُذكر أن المنطقة ذاتها شهدت زلزالا عنيفا عام 2008، وأشارت وزارة الطوارئ في قرغيزستان حينها إلى أنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا كما دمر قرية بأكملها في الجبال النائية في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

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