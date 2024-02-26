الجيش السوداني يسيطر على "أبوروف" ويقترب من التليفزيون

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش السوداني سيطر على حي أبوروف بأم درمان ويقترب من مباني الإذاعة والتلفزيون.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قبل قليل، إن قوات الجيش السوداني جاهزة لتنفيذ المرحلة المقبلة من العمليات، مؤكدا أن المعركة ستنتهى بدحر التمرد وهزيمته نهائيا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأضاف البرهان: "القوات المسلحة السودانية تتقدم في كل المحاور وسننتشر قريبا في كل شبر من أرض الوطن".