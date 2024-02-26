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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدينار الكويتي بالبنوك صباح اليوم الإثنين

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بمستهل تعاملات الإثنين

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أسعار العملات العربية اليوم الأحد بالبنوك المصرية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكويتي:
بلغ الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصري نحو 99.99 جنيه للشراء، و100.43 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى نحو 99.10 جنيه للشراء، و100.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 99.77 جنيه للشراء، و100.12 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الاسكندرية نحو 96.77 جنيه للشراء، و100.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 100.24 جنيه للشراء، و100.44 جنيه للبيع.

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