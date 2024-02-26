أسعار صرف الدينار الكويتي بالبنوك صباح اليوم الإثنين

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكويتي:

بلغ الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصري نحو 99.99 جنيه للشراء، و100.43 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى نحو 99.10 جنيه للشراء، و100.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 99.77 جنيه للشراء، و100.12 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الاسكندرية نحو 96.77 جنيه للشراء، و100.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 100.24 جنيه للشراء، و100.44 جنيه للبيع.