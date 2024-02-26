أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بمستهل تعاملات الإثنين

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية:

سجل سعر صرف الدولار نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

وصل سعر صرف اليورو نحو 33.35 جنيه للشراء و 33.50 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 39.08 جنيه للشراء و 39.26 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الريال السعودي نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي نحو 100.16 جنيه للشراء و 100.61 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.