أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك اليوم الأحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد مقابل الجنيه المصري، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات اليوم الاحد:

بلغ سعر صرف الدولار عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

ووصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 39.08 جنيه للشراء، و39.26 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه نحو 33.46 جنيه للشراء، و33.61 جنيه للبيع

ووصل سعر الدينار الكويتي نحو 100.18 جنيه للشراء، و100.64 جنيه للبيع

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال السعودي نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع