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الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك اليوم الأحد

العملات
العملات

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد مقابل الجنيه المصري، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف العملات العربية في البنوك اليوم

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أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية في التعاملات المسائية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات اليوم الاحد:
بلغ سعر صرف الدولار عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
ووصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 39.08 جنيه للشراء، و39.26 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه  نحو  33.46 جنيه للشراء، و33.61 جنيه للبيع
ووصل سعر الدينار الكويتي نحو  100.18 جنيه للشراء، و100.64 جنيه للبيع
كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الريال السعودي نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع

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