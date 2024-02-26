الاتحاد السعودي يتسلح بالتاريخ قبل صدام الوحدة في الدوري السعودي

يتقابل اتحاد جدة السعودى مع نظيره الوحدة، مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في إطار مواجهات الجولة 21 من بطولة دوري روشن.

أرقام الاتحاد السعودي في مواجهاته أمام الوحدة بالدوري

تقابل اتحاد جدة والوحدة 115 مبارة، حقق النمور الفوز في 73 لقاء، فيما انتصر الوحدة في 19 مباراة، وحسم التعادل بين الفريقين في 23 مواجهة.

استطاع فريق اتحاد جدة تسجيل 231 هدفا، فيما أحرز فريق الوحدة 115 هدفا خلال المواجهات التى جمعت بين الفريقين.



وحجز النمور بطاقة التأهل للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على نافباخور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف.

ويدخل الاتحاد المباراة محتلاً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد فريق الوحدة في المركز التاسع، ولديه 26 نقطة.



وتنطلق صافرة أحداث مباراة الاتحاد و الوحدة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، فيما تنقل المباراة عبر قناة SSC 1HD.

معلق مباراة الاتحاد والوحدة اليوم

يتولى مهمة التعليق على المباراة فهد العتيبي.