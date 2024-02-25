مبيعات الأجانب تكبد البورصة 119 مليار جنيه بختام جلسة التعاملات بعد تراجع الدولار

عصفت المبيعات الأجنبية بمؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الاحد متأثرة بالتراجعات الحادة للدولار أمام العملة المحلية.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 119 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.973.7 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 5% ليصل إلى مستوي 27840 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 3.95% ليغلق عند مستوى7544 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 3.8% ليغلق عند مستوى 10403 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 347 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب والأجانب وسط تداولات 9 مليار جنيه.