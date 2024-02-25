سوسن حافظ: رأس الحكمة والسوق السوداء يؤديان لإنخفاض سعر الدولار

أكدت النائبة الوفدية سوسن حافظ عضو مجلس النواب بدائرة باب شرق وسيدى جابر،

أن مشروع "رأس الحكمة" يعتبر واحداً من أكبر المشاريع السياحية والاستثمارية في مصر، ويتميز هذا المشروع بموقعه الاستراتيجي الذي يوفر إمكانية الوصول السهل للمسافرين من مختلف أنحاء العالم، وبالتالي يعتبر وجهة سياحية مثالية.

ويعتبر رأس الحكمة إحدى أهم المشاريع الاستثمارية في مصر، حيث يوفر فرصا اقتصادية هامة للبلاد من خلال تعزيز القطاع السياحي وزيادة التدفق السياحي إلى مصر. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المشروع أيضا مصدرا للوظائف من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي وتنمية الاقتصاد المحلي بزيادة الطلب على العملة المحلية

وأكدت حافظ عضو مجلس النواب، أنها خطوة كبيرة لاستعادة النمو الضخم والقضاء على ازدواج سعر الصرف والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، مضيفا أن أهمية الصفقة الاستثمارية الكبرى، تتمثل في توفير الآلاف من فرص العمل وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة.