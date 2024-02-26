عاجل.. استمرار هبوط أسعار الذهب بمستهل تعاملات الاثنين

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في محلات الصاغة وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب دولية تؤثر على سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الإثنين:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3343 جنيهًا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2925 جنيهًا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2507 جنيهًا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1950 جنيهًا

وبلغ سعر الأوقية نحو 103963 جنيهًا

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 23400 جنيهًا

وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 3349 جنيهًا

وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 8372 جنيها

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 16745 جنيها.

وصل سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 334900 جنيهًا