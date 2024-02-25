انخفاض أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 2950 جنيها

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعر جرام الذهب خلال اليوم، خاصة بعد أيام قليلة من إبرام صفقة رأس الحكمة وهبوط الذهب خلال الساعات القليلة الماضية.

وعقب هبوط ملحوظ للذهب خلال اليومين الماضيين، تراجع الذهب بحوالي 100 جنيه قياسا على مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024.

وكان قد كشف لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين سببة هو التراجع الكبير في أسعار الدولار بالسوق الموازي نتيجة لإعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة.

كما أكمل أن صفقة رأس الحكمة من شأنها توفير سيولة دولارية يتجاوز بها الاقتصاد المصري أزمة عدم توافر السيولة من النقد الأجنبي لمواجهة الالتزامات والاحتياجات.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 فبراير 2024:





عيار 24 يسجل 3377 جنيها.



عيار 21 يسجل 2950 جنيها.



عيار 18 يسجل 2533 جنيها.



الجنيه الذهب 23640 جنيها.