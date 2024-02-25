السيولة الدولارية تطيح بأسعار الذهب 30٪

كشف لطفى المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن التراجع الحاد فى أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين يعود إلى التراجع الكبير فى أسعار الدولار بالسوق الموازى نتيجة لإعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة التى من شأنها توفير سيولة دولارية يتجاوز بها الاقتصاد المصرى أزمة عدم توافر السيولة من النقد الأجنبى لمواجهة الالتزامات والاحتياجات.

وأضاف «المنيب» أن توافر السيولة الدولارية أمر سيعزز من قدرة الدولة فى القضاء على السوق الموازى لأسعار صرف العملات ومقدرتها على توفير احتياجات ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية والاستيرادية المختلفة.

وأكد «المنيب»، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع الحاد منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضى، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 650 جنيهًا، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 3000 جنيه، مضيفاً أن صفقة رأس الحكمة على كافة الأصعدة مفيدة للاقتصاد المصرى لتوفيرها سيولة دولارية ستعزز الفرص لإنهاء أزمة وجود سعرين للدولار بالسوق.

وأضاف «المنيب»، أن الذهب خسر ٣٠٪ من قيمتة بعد وصول عيار 21 إلى 3000 جنيه بعدما كان قد وصل لـ4200 جنيه وهذا أمر يجب أن يصاحبه فوراً انخفاض فى السوق المصرى بنفس النسبة لأسعار الخامات والسلع المستوردة بالدولار كالحديد والنحاس والأخشاب، مشيراً إلى أن التدفقات الدولارية من دخول استثمارات أجنبية مباشرة فى الدولة أمر يعزز من قوة الاقتصاد والاستقرار للأسواق.