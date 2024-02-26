رضاعبد العال: أتمنى تعاقد الزمالك مع بيكهام

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن محمد أشرف روقا كان أحد أفضل لاعبي الزمالك أمام أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج البريمو على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن الزمالك قدم مباراة مميزة أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية وروقا كان أحد أفضل لاعبي الزمالك في المباراة ".



وأضاف عبد العال: " أتمنى تعاقد الزمالك مع أحمد رمضان بيكهام وعمر جابر قدم مباراة مميزة أمام أبو سليم".