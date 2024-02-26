حسن قماح : الزمالك والاهلي يقومون بعمل جيد في الدعاية والاعلان والاهم الاستمرارية

أكد حسن قماح رئيس القطاع التجاري وحقوق البث بالاتحاد الافريقي أن هناك تطور كبير في مجال الدعاية في مصر والفكرة تكون في الاستمرارية مؤكدا أن الزمالك والاهلي يعملون بشكل جيد في مجال الدعاية والاعلان في الفترة الحالية داخل مصر

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : لازم في الفترة المقبلة أن يتم استثمار الكوادر بشكل كبير لان الكوادر في الاندية أمر مشرف وتستطيع أن تقدم الكثير للأندية ولكن يجب أن يحصلون علي وضعهم المادي جيدا من أجل أن يقدموا افضل مالديهم

وكشف قماح علي أن الاستثمار في الكوادر سيجعل العوائد أفضل وبالتالي فمهما دفعت للكادر فالنتائج ستكون أفضل في الفترة المقبلة