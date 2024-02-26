شعبة الزيوت تكشف عن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

قال السيد بسيوني، عضو شعبة الزيوت بإتحاد الصناعات إن تراجع أسعار الزيوت بعد توفير السيولة الدولارية، لكن لن يتم ذلك بشكل سريع ، موضحا: "طالما الزيت موجود في الموانيء مش بيكون مدفوع سعره لللمورد وبمجرد تدبير العملة، يتم سداد القيمة التي يتم الافراج عنها ولتشغيل المصانع الفترات الماضية كان يتم تسديد القيمة بأسعارمرتفعة نتيجة تذبذب سعر الصرف.

انخفاض الأسعار بنسبة 30-40%



وأضاف عضو شعبة الزيوت بإتحاد الصناعات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON : ”من 30 عاما والأسعار بتطلع وبتنزل وفقا للأسعار العالميوالان يضاف إليها سعر العملة في السوق المحلي كعامل مؤقت و مع التدبير الحالي الذي سيبدأ البنك توفيره سيتغير الأمر”، معقبا: "ولو وفر البنك تلك التدابير بنسبة 100% سوف ينعكس على الأسعار بنسبة 30-40% وسوف يشعر بها المواطن خلال الشهور القادمة .

وتابع : "المؤشر العام يشير إلى ان سعر صرف العملة يتراجع ومع إستمرار التدبير والتراجع فسعر الصرف ستكون الكميات المفرج عنها في الموانيء بها قدر من الخصومات، وبدأت قبل خمسة أيام بالفعل معظم الشركات الكبرى بعمل خصومات على الاسعار بقيم تتراواح مابين 15-25% بالفعل في جميع معارض أهلا رمضان ".

وطمأن عضو شعبة الزيوت بإتحاد الصناعات المواطنين حول أرصدة مع قرب حلول شهر مضان قائلا: “ كمية الزيوت المستوردة والموجودة في الموانيء تكفي لتغطية إحتياجات المصرين حتى عيد الاضحى المبارك”.



وأردف :" بدأنا خصومات علشان شهر رمضان مبارك وأعلنا عنها والمستهلكين بينزلوا ياخدوا الاحتياجات أما على مستوى السوق الحر مع إلتزام البنوك بتوفير التدابير للشركات سيتم إعادة النظر في الأسعار وسوف يشعر بها المواطن بمجرد الإفراج سيتم تخفيضها "