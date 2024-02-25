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الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد الفوز على أبو سليم الليبي بهدفين

تعرف على موعد عودة بعثة الزمالك من الجزائر

بوابة الوفد الإلكترونية

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز موعد مغادرة البعثة لمدينة عنابة الجزائرية، عقب مواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وقرر الجهاز الفني مغادرة الجزائر في الواحدة صباح غداً الاثنين بتوقيت مصر، على متن طائرة خاصة في طريقها إلى القاهرة.

وكان فريق الزمالك حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.

 

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