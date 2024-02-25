أبرزها جوز الهند واللوز.. 5 بدائل حليب البقر للنباتيين

قام الخبراء في مجال الأكل الصحي بتسمية 5 بدائل للحليب البقري المناسب للنباتيين.

وسواء كنت نباتيًا أو ببساطة لا تعتقد أنه من الصواب استخدام حليب البقر لسبب ما، فمن المحتمل أن تكون مهتمًا ببدائل هذا المشروب، يمكنك استخدام الحليب من مصادر نباتية في الطهي، ولكن هناك القليل من البدائل التي يمكن أن تحل محل حليب البقر حقًا.

ولا ينبغي للمرء أن يعتقد أنه إذا كان هذا المشروب نباتيًا وصحيًا فيمكن تناوله بكميات غير محدودة، كما أن الحليب النباتي غني بالسعرات الحرارية ويحتوي على الكثير من السكر.

لنبدأ بحليب جوز الهند الذي يحظى بشعبية كبيرة في مختلف دول العالم، ولكن لا يجب عليك تناول حليب جوز الهند بكميات كبيرة لأنه مليء بالسكر ومن الأفضل استخدامه للطهي، وحليب اللوز له نكهة لذيذة، تشبه إلى حد كبير حليب البقر، والنسخ غير المحلاة صحية للغاية يحتوي حليب اللوز على دهون صحية وهو بديل رائع للحليب التقليدي كإضافة للشاي والقهوة.

انتبه إلى حليب الأرز فهو مناسب لضحايا الحساسية والأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز، وحليب الأرز غني بالفيتامينات والكربوهيدرات "الجيدة"، رغم أنه يحتوي أيضًا على السكر، وأصبح حليب الصويا الغني بالبروتين بديلاً شائعًا للغاية لحليب البقر.

ويحتوي على 9 أحماض أمينية أساسية تقوي جهاز المناعة كما أنه منخفض السعرات الحرارية، وحليب الفول السوداني يكمل تقييمنا الصغير ولا يحتوي على اللاكتوز، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين لا يتحملون هذا المكون وبديل رائع آخر لحليب البقر للنباتيين.