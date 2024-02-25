أهلي 2003 يعبر الاتحاد بركلات الترجيح في دوري الجمهورية للشباب

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 فوزا هاما على ضيفه الاتحاد، بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 1، بعد التعادل سلبًا، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب.

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سجل ركلات الترجيح للأهلي كل من محمود حمدي، وإسلام عبد الله، وإبراهيم عبد الحكيم، بينما أهدر ميدو نبيل وعبد الله زيدان، ونجح الحارس طارق حسن في التصدي لإحدى ركلات الفريق الضيف.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة سقوط مصطفى أبو الخير لاعب وسط الأهلي على أرض الملعب، ليتعرض للإصابة ويتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

بهذه النتيجة أضاف «أهلي 2003» نقطتين إلى رصيده، ليصل إلى 50 نقطة، ويواصل صدارة ترتيب البطولة، وسجل الفريق 45 هدفًا، مقابل 19 هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب الفرق التي احتلت المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، بتروجت، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد، فاركو، ويدخل كل فريق المرحلة النهائية بنفس عدد نقاطه وترتيبه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.