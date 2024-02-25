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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إسماعيلي 2003 يسقط أمام زد في بطولة الجمهورية

الاسماعيلي مواليد
الاسماعيلي مواليد 2003

خسر فريق الإسماعيلي مواليد 2003 من نظيره زد أف سى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة ،وذلك ضمن منافسات دورى الجمهورية.

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الإسماعيلي يصل مدينة الجونة

أحرز أهداف شباب الدراويش أحمد أيمن وعمرو السعيد بذلك يتوقف رصيد الفريق عند 29 نقطة.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من ..

عبدالله جمال فى حراسة المرمى ، و عبدالله حسنى و أحمد أيمن و حسن منصور و محمد عبدالمنعم فى خط الدفاع و محمد ربيع و أمير الوردانى وعمرو السعيد و محمد وجدي فى خط الوسط و محمد خطار دي و محمد إبراهيم فى خط الهجوم.

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