إسماعيلي 2003 يسقط أمام زد في بطولة الجمهورية

خسر فريق الإسماعيلي مواليد 2003 من نظيره زد أف سى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة ،وذلك ضمن منافسات دورى الجمهورية.

أحرز أهداف شباب الدراويش أحمد أيمن وعمرو السعيد بذلك يتوقف رصيد الفريق عند 29 نقطة.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من ..

عبدالله جمال فى حراسة المرمى ، و عبدالله حسنى و أحمد أيمن و حسن منصور و محمد عبدالمنعم فى خط الدفاع و محمد ربيع و أمير الوردانى وعمرو السعيد و محمد وجدي فى خط الوسط و محمد خطار دي و محمد إبراهيم فى خط الهجوم.