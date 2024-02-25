الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يصل مدينة الجونة

بوابة الوفد الإلكترونية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مدينة الجونة منذ قليل وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء فريقها غدا الاثنين لحساب الأسبوع الرابع عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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الإسماعيلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الجونة في لقاء الغد

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إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي الرسمية لمواجهة الجونة

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الاثنين.. الإسماعيلي يخوض مرانه الختامي لمواجهة الجونة في الدوري


وخاض الفريق مرانه الختامي صباح اليوم قبل المغادرة استعدادا للمباراة التي ستقام باستاد الجونة في تمام الرابعة عصرا.
 

قائمة الإسماعيلي جاءت كالتالي:

حارس مرمى.. أحمد عادل عبد المنعم ،كمال السيد ،عبدالله جمال.
الدفاع ...  محمد دسوقي ،محمد نصر ،عبدالله حسني، حاتم سكر ،عبد الكريم مصطفى ،محمد عمار ،حمدي النقاز ،عصام صبحي.
الوسط ..محمد حسن ،محمد بيومي ،هشام محمد، محمد عبد السميع ،عمر الساعي ،عبد الرحمن الدح ،عبد الرحمن مجدي ، إيريك تراوري، بشار أشرف.
الهجوم .. نادر فرج، محمد زيدان،على الملواني.
 

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