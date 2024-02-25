‎ختام النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب بالإسكندرية

أختتم مراكز الشباب في نسخته العاشره بالاسكندرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بفوز مركز شباب ابيس ٢ بطل الدوري في نسخته العاشر وفى حضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزاره الشباب و الرياضة بالمحافظة

وأقيمت المباراة النهائيه بين فريقي مركز شباب طوسون و مركز شباب ابيس٢ وفاز ابيس٢ بالدوري لهذا العام علي ملعب المدينه الشبابيه

وتضمن حفل الختام عروض لفريق طلائع الفن التعبيري بمركز شباب الحريه حيث قدموا تابلوه وطني كما قدم مركز شباب الشلات تابلوه المشجعات

و تم توزيع الجوائز والميداليات علي الفائزين في الدوري مراكز الشباب وقد حصد لقب البطولة هداف الدورى محمد خالد معوض من مركز شباب طوسون واحسن حارس مرمى ابراهيم حسن محمد لاعب مركز شباب طوسون واحسن روح رياضيه مركز شباب الناصرية

وقد شارك في هذه النسخه عدد ٢٤ فريق لمركز شباب مقسمين علي ٤ مجموعات ضمت

المجموعه الاولي: سند - العامرية- الناصرية- طيبة

المسيري- ابيس القرية ١٠

المجموعه الثانيه: طه الأمين - العلا - القباري- بهيج - برج العرب الجديده-الشهيد مهيد

المجموعة الثالثة : الصفا - المنتزة- السيوف - العمراوي - الحرمين - طوسون

المجموعه الرابعه : سموحة - ابيس القرية٢ - المطار - الحرية -ابيس القرية١ - النصر .واللعب علي دورين خلال احد عشر اسبوع بدءالتصفيات من ٢٠٢٣/١/١٥ الي ٢٠٢٣/١/٣١وبدات مباريات الفرق للدوري من ٢٠٢٣/٧/٢٣

وكانت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقين مركزي شباب بهيج وطيبه وفاز بالمباراه فريق مركز شباب طيبه