المشي 10 دقائق يوميا يحمي من الأمراض الفتاكة

اكتشف علماء من هيئة الصحة العامة البريطانية في إنجلترا والكلية الملكية للممارسين العامين أن المشي لمدة 10 دقائق يوميًا يمكن أن يكون له تأثير صحي إيجابي لا يقل في أهميته عن تأثير التمارين الأكثر جدية، وخلص الباحثون إلى أن المشي السريع لمدة عشر دقائق لحوالي 1000 خطوة يرتبط بانخفاض معدل الوفيات بنسبة 15%.

فوائد المشي السريع وعلاقته بأمراض القلب

قال العلماء إن المشي السريع يوميًا هو الطريقة الأبسط والأكثر فعالية لتحسين الصحة العامة للشخص وأكد مؤلفو المشروع أن تحقيق هذا الشرط يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك بعض أنواع السرطان.

يشعر ممثلو العلم بالقلق إزاء حقيقة أن سكان المملكة المتحدة أصبحوا كسالى وخاملين جسديًا بشكل متزايد. وأظهرت الدراسة أن 20٪ من السكان لا يقضون حتى 30 دقيقة في الأسبوع في النشاط البدني، ووفقا للخبراء، ما يقرب من ثلث الناس يشيرون إلى ضيق الوقت؛ يقول حوالي ربع الأشخاص إنهم متعبون جدًا من العمل والأنشطة اليومية ولا يمكنهم ممارسة الرياضة بانتظام.

يحاول الخبراء العلميون أن ينقلوا إلى السكان فكرة بسيطة مفادها أنك لست بحاجة إلى أن تكون رياضيًا لتظل نشيطًا، كل ما عليك فعله هو إدخال تغييرات صغيرة في حياتك.

وقالت رئيسة الكلية الملكية للأطباء العامين، البروفيسورة هيلين ستوكس لامبارد: "إن التغييرات الصغيرة والبسيطة في نمط الحياة في كثير من الأحيان يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي حقًا على صحتنا. "إن المشي السريع لمدة 10 دقائق كل يوم سيزيد من ضخ الدم في قلبك ويحسن مزاجك ويقلل من خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة."

ويحذر العلماء من أن العديد من الأمراض المزمنة والخطيرة، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، ترتبط بقلة النشاط البدني. التوصية الرسمية للبالغين من مسؤولي الصحة البريطانيين هي قضاء 150 دقيقة أسبوعيًا في ممارسة نشاط بدني معتدل إلى قوي.