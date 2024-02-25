محمد ثروت وبيومي فؤاد أحدث المنضمين لفيلم "دودي جارد" مع دنيا سمير غانم

انضم الفنانان محمد ثروت وبيومى فؤاد إلى فريق عمل فيلم "دودى جارد" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم وإخراج أحمد الجندى، الذي انطلق تصويره ، ومن المقرر أن يشاركها البطولة الفنان محمد ممدوح ومن تأليف كريم يوسف.

دنيا سمير غانم والسبكي وخالد جلال وبيومي فؤاد

ويشارك النجم محمد ثروت فى مسلسل “سر إلهي” الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024.

حيث روجت منصة watch it للعمل من خلال بوستر دعائي لـ محمد ثروت.

محمد ثروت

تظهر الفنانة روجينا فى مسلسل “سر إلهي”، الذي يعرض فى ماراثون رمضان 2024، حيث تجسد شخصية متزوجة من محمد ثروت ولديها 3 أشقاء وتعانى في حياتها بعد ذلك.

محمد ثروت وبيومي فؤاد

ويشارك الفنانون نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى فى مسلسل "سر إلهى" المكون من 15 حلقة، حيث يجسدون أدوار أشقاء الفنانة روجينا خلال أحداث العمل، والذى يتواصل تصويره على قدم وساق للعرض في شهر رمضان المقبل 2024.

تشارك الفنانة روجينا فى دراما رمضان 2024 بمسلسلها الجديد “سر إلهي” الذى تواصل تصويره حالياً وسيعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل دراما اجتماعية إنسانية من خلال امرأة تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها.

أبطال المسلسل

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز

وكانت هنأت النجمة دنيا سمير غانم زوجها الإعلامى رامى رضوان بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت دنيا سمير غانم صورُا من الاحتفال بعيد الميلاد، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي و ربنا يوفقك دايما و يكافئك علي قد تعبك و مجهودك و حبك لشغلك و أهلك و احترامك لكل الناس و احساسك انك دائما عايز كل حاجة تبقي أحسن، و عمري ما هنسي قد ايه وقفت جنبي في أصعب أيام حياتي ربنا يخليك لينا".

دنيا سمير غانم ورامي رضوان

أبطال جت سليمة

وشاركت دنيا سمير غانم مؤخرًا في بطولة مسلسل "جت سليمة" دنيا سمير غانم محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، مايان السيد وعدد آخر من ضيوف الشرف، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.

آخر أعمال دنيا سمير غانم فى السينما

وكان فيلم “تسليم أهالي” آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما عام 2022 الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم العديد من النجوم مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز ومنهم بيومي فؤاد، عمرو وهبه، محمد أوتاكا، كما يظهر في العمل عدة ضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، لوسي، عبدالله مشرف، أحمد فتحي.