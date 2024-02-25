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امتحانات الثانوية العامة 2024 "أوبن بوك"
الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أفضل 3 طرق لمرضى السكري تضبط السكر في الدم

بوابة الوفد الإلكترونية

ينصح الأطباء مرضى السكري باتباع نظام غذائي صحي مصحوبًا بممارسة التمارين الرياضة بانتظام لاستكمال العلاج الطبي والسيطرة على المرض بشكل فعال وسريع.

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نصائح لمرضى السكري 

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، نستعرض أهم النصائح للسيطرة على السكري من دون دواء.

​الطعام الصحي

مثل تجنب تناول السكريات والافراط في تناول والكربوهيدرات، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

ممارسة التمارين الرياضية

تحسن الرياضة حساسية الأنسولين وتقلل من مستويات السكر في الدم، كما تعزز إدارة الوزن، مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات.

علاج الإجهاد والتوتر

يؤثر الإجهاد على مستويات السكر في الدم عن طريق تحفيز الاستجابات الهرمونية التي تزيد من إنتاج الجلوكوز، ويتم علاج الإجهاد بالتأمل أو تمارين التنفس العميق أو ممارسة اليوجا.

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