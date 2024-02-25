إصابة قوية لـ زيزو في مباراة الزمالك وأبوسليم

تعرض أحمد سيد زيزو نجم الزمالك لإصابة قوية في مباراة أبوسليم الليبي والتي تجمع بينهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب عنابة بالجزائر.





وتدخل لاعب أبوسليم الليبي بقوة على زيزو ليسقط أرضا ويتعرض لإصابة قوية قبل نهاية الشوط الأول، ليخرج على النقالة ومعه الجهاز الطبي.



وأشرك جوزيه جوميز مدرب الزمالك محمود عبدالرزاق شيكابالا بدل من زيزو بعد خروجه مصابا.



ويتقدم الزمالك حاليا على أبوسليم بهدفين نظيفين بعد تسجيل ناصر منسي ثنائية حتى الأن في شباك الفريق الليبي.



ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، بجانب أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي.

وبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

