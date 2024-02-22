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الخميس 22 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيم سعيد يهاجم زيزو..مستواه سئ مع الزمالك هذا الموسم

زيزو
زيزو

 أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مستواه متراجع بشدة خلال الفترة الأخيرة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" مستوى أحمد سيد زيزو في تراجع شديد خلال الموسم الحالي مع نادي الزمالك".

وأضاف:" هل من العيب أن يجلس أحمد سيد زيزو على دكة البدلاء؟@.

وأتم:" زيزو للأسف مستواه متراجع بشدة، أصبح غير سريع ولا يقوم بالتسديد على المرمى، ولابد أن يراجع نفسه من أجل العودة لمستواه".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 من فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

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