هشام نصر: نرفض بيع زيزو ولكن

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك موقف النادي من بيع أحمد السيد زيزو بعد العروض الأخيرة التي قدمت من أجل شراءه، وكان آخرها نادي الشباب السعودي.

أكد هشام نصر في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك لن يفرط في أحمد السيد زيزو إلا إذا كنا نمتلك مجموعة من البدلاء على نفس المستوى.

وواصل: ملف أحمد فتوح نحن سعداء بكل القرارات التي اتخذناها وطبقنا مباديء وقيم نادي الزمالك في نهاية المطاف.

هشام نصر: الزمالك يحتاج للفوز بكأس مصر

وتابع نائب رئيس نادي الزمالك: الأبيض أينما وُجد فهو منافس قوي على أي بطولة مهما كانت الظروف صعبة، وينظر دائما للمركز الأول، الحظوظ متساوية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، القمة دائما ليس لها مقياس، والزمالك يحتاج للفوز بكأس مصر.