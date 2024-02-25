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الأحد 25 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هشام نصر: نرفض بيع زيزو ولكن

زيزو
زيزو

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك موقف النادي من بيع أحمد السيد زيزو بعد العروض الأخيرة التي قدمت من أجل شراءه، وكان آخرها نادي الشباب السعودي.

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إبراهيم سعيد يهاجم زيزو..مستواه سئ مع الزمالك هذا الموسم

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خاص..الزمالك يرفض عرض جديد من الشباب السعودي لبيع زيزو

أكد هشام نصر في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك لن يفرط في أحمد السيد زيزو إلا إذا كنا نمتلك مجموعة من البدلاء على نفس المستوى.

وواصل: ملف أحمد فتوح نحن سعداء بكل القرارات التي اتخذناها وطبقنا مباديء وقيم نادي الزمالك في نهاية المطاف.

هشام نصر: الزمالك يحتاج للفوز بكأس مصر

وتابع نائب رئيس نادي الزمالك: الأبيض أينما وُجد فهو منافس قوي على أي بطولة مهما كانت الظروف صعبة، وينظر دائما للمركز الأول، الحظوظ متساوية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، القمة دائما ليس لها مقياس، والزمالك يحتاج للفوز بكأس مصر.

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