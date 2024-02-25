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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يٌنهي الشوط الأول متقدمًا على أبو سليم الليبي

الزمالك
الزمالك

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الخروج متقدمًا أمام نظيره أبو سليم الليبي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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سجل هدف الفارس الأبيض من خلال اللاعب ناصر منسي في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من المباراة، والتي تشهد أداءًا قويًا من الفارس الأبيض خلال العشرون دقيقة الماضية من اللقاء.

وشهدت الخمس وأربعون دقيقة الأولى انتشارًا جيدًا من قبل لاعبي الزمالك، حيث أهدر عدد من اللاعبين فرصًا مؤكدة للتهديف.

فقد اضاع يوسف أوباما الهدف الثاني للزمالك، بينما أضاع أحمد السيد زيزو هدفًا أخر.

وكان الزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبدالله "نيمار".

الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

 ويوجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

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