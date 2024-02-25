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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو يقود النصر أمام الشباب بالدوري السعودي

النصر
النصر

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل مواجهة الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر الدوري السعودي "روشن" لهذا الموسم 2023/2024.

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ومن المقرر أن يشهد ملعب الأمير خالد بن سلطان، مواجهة النصر أمام الشباب، والتي ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل النصر أمام الشباب

حراسة المرمى: وليد عبدالله.

الدفاع: أليكس تيليس- عبدالإله العمري- إيمريك لابورت- على لاجامي.

الوسط: عبدالله الخيبري- بروزوفيتش- أوتافيو.

الهجوم: ساديو ماني- كريستيانو رونالدو- أندريسون تاليسكا.

الجدير بالذكر ان النصر يدخل مواجهة الشباب وهو في المركز الثاني بترتيب دوري روشن برصيد 49 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

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