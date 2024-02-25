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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتفاق السعودي يؤدي مرانه الأخير قبل موقعة الهلال

الإتفاق
الإتفاق

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي تحضيراته في التدريب الذي أقيم  اليوم الأحد على ملعب النادي. 

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الاتفاق يستعيد ذاكرة الانتصارات بالفوز على الخليج

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الاتفاق يستعد بقوة للدوري السعودي بعد ودية دي سي يونايتد الامريكي


تأتي تحضيرات فارس الدهناء استعداداً لاستضافة الهلال ، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.   
وتضمن التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد محاضرة الفيديو الفنية بقاعة الاجتماعات ، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية بالنادي ، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى الملعب حيث الإحماء ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة عبر مجموعتين ، بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي ، واختتم التدريب بمناورة فنية على جزء من الملعب.  
و على صعيد متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التمرين في أحد فنادق المنطقة الشرقية لإقامة المعسكر الخاص بمواجهة فارس الدهناء مع نظيره الهلال والتي ستقام عند الساعة الـ 5 من يوم غدٍ الاثنين على ملعب نادي الاتفاق ( موطن الفرسان) .
 

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