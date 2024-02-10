الاتفاق يستعد بقوة للدوري السعودي بعد ودية دي سي يونايتد الامريكي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي تدريبه ظهر اليوم السبت على ملعب النادي الرديف .

يأتي ذلك تحضيراً لمواجهة الخليج يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 20 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24 .

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا اغلب فترات المباراة الودية التي كسبها فارس الدهناء أمام فريق دي سي يونايتد الامريكي بنتيجة 0/2 ، فيما خاض بقية اللاعبين تمارين وقائية في الصالة الرياضية ، ثم الإحماء في الملعب.

بعد ذلك طبق اللاعبين تدريب الإنهاء على حراس المرمى ، قبل أن يخصص الجهاز الفني تدريب لياقي من خلال الجري بسرعات مختلفة ، واختتم التدريب بتقسيمة من شوطين .