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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتفاق يستعيد ذاكرة الانتصارات بالفوز على الخليج

بوابة الوفد الإلكترونية

استعاد فريق الاتفاق ذاكرة الانتصارات بعد الفوز على نظيره الخليج بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الامير محمد بن فهد بالدمام ، ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ثنائية الاتفاق جاءت بتوقيع الهولندي جورجينيو فينالدوم بتسديدة (49) ، وأضاف الجامايكي ديماراي  (61).

الاتفاق استعاد نغمة الانتصارات التي غابت لنحو 8 مباريات متتالية خلال الأسابيع الماضية في الدوري السعودي حيث يعود اخر انتصاراته إلى نهاية شهر أكتوبر على حساب الوحدة.

بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 28 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي.

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