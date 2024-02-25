الإسماعيلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الجونة في لقاء الغد

اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تدريباته صباح اليوم، الأخد، قبل السفر إلى الجونة استعدادا لخوض مباراة الجونة، غدا الاثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

ووضع الجهاز الفني للفريق، بقيادة إيهاب جلال، في المران الختامي الرتوش الأخيرة وسط حالة من الإصرار لدى اللاعبين سعيا لاستمرار مسيرة النتائج الإيجابية.

وشهد المران منح الجهاز الفني، مجموعة من اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها خلال المباراة المرتقبة، من أجل تجنب الأخطاء خلال أحداث اللقاء.