الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاثنين.. الإسماعيلي يخوض مرانه الختامي لمواجهة الجونة في الدوري

الإسماعيلي والجونة
الإسماعيلي والجونة

يخوض فريق الإسماعيلي الأول لكرة القدم مرانه الختامي بعد غدٍ الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحا على الملعب الفرعي باستاد الفرعي استعدادًا لمواجهة فريق الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز .

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الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الجونة في الدوري

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الإسماعيلي يستعيد جهود محمد حسن

ومن المقرر أن يتوجه فريق الإسماعيلي بعدها في تمام الثانية عشر إلا ربع إلى مطار القاهرة تمهيدا للاقلاع في الطائرة المتجهة إلى محافظة البحر الأحمر عند الساعة الثالثة إلا الربع عصرا.

ويتطلع الفريق لاستكمال مسيرة النتايج الإيجابية بعد الفوز على سيراميكا والتعادل مع الزمالك في آخر جولتين.

موعد مباراة الإسماعيلي والجونة

ويستعد فريق الإسماعيلي لخوص للقاء مضيفه الجونة يوم الاثنين المقبل، على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

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