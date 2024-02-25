الرئيس الأوكراني: 31 ألف جندي قتلوا في الحرب حتى الآن

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مقتل 31 ألف جندي في الحرب حتى الآن، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

بابا الفاتيكان يدعو إلى حل دبلوماسي لحرب أوكرانيا

وفي سياق آخر، دعا بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى التوصل لحل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا يفضي إلى سلام عادل ودائم غداة الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي الشامل.

وقال البابا فرانسيس في رسالته الأسبوعية: “الكثير من الضحايا والجرحى والدمار والألم والدموع في فترة باتت طويلة للغاية ولا تلوح نهايتها في الأفق. إنها حرب لا تسبب دمار تلك المنطقة فحسب، بل تطلق العنان أيضًا لدوامات عالمية من الكراهية والخوف.

وأضاف: أدعو إلى العثور على هذا القدر الضئيل من الإنسانية من أجل تهيئة الظروف لإيجاد حل دبلوماسي يفضي إلى سلام عادل ودائم.

وكرر بابا الفاتيكان دعواته من أجل إسرائيل والفلسطينيين و”العديد من الشعوب التي مزقتها الحروب.

وتعهد قادة دول مجموعة السبع الكبرى أمس بمساندة أوكرانيا التي أنهكتها الحرب، وزار زعماء غربيون كييف لإبداء التضامن في الذكرى الثانية للغزو الروسي.

وفي سياق آخر، عبر البابا عن قلقه إزاء تصاعد وتيرة العنف في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، قائلًا: أنضم إلى الأساقفة في دعوتهم للصلاة من أجل السلام آملين في توقف الاشتباكات والسعي لإطلاق حوار حقيقي وبناء.

وزادت الأسبوع الماضي حدة الاشتباكات العنيفة بين جيش جمهورية الكونجو الديمقراطية ومتمردي حركة 23 مارس بقيادة قبيلة التوتسي المدعومين من رواندا في شرق الكونجو ما أسفر عن مقتل العشرات وتشريد مئات الآلاف.