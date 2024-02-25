تريزيجيه يقود طرابزون لتحقيق الفوز على أضنة في الدوري التركي

قاد محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور فريقه لتحقيق الانتصارعلى أضنة ديمرسبور بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.



سجل تريزيجيه هدف التقدم لصالح طرابزون في الدقيقة 21، ، وأحرز طرابزون الهدف الثاني لكن تم إلغائه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

شارك محمود تريزيجيه حتى الدقيقة 84 من عمر اللقاء قبل أن يقرر المدرب استبداله.



وصل تريزيجيه إلى الهدف 6 أهداف هذا الموسم خلال خوضه 16 مباراة في مسابقة الدوري التركي لكرة القدم، ليصل للمساهمة التهديفية رقم 8 بعد صناعته هدفين.

بتلك النتيجة رفع طرابزون رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي بينما يحتل أضنة المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.

وكان تريزيجيه أنضم إلى صفوف طرابزون في صيف عام 2022 قادما من صفوف أستون فيلا الإنجليزي مقابل 4 مليون يورو.

