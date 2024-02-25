شباب الصحفيين ترصد بالكلمة والصورة.. أهالي البحيرة: «كلنا واحد» بأقل الأسعار وأنهت احتكار التجار

من داخل مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة تفقدت جبهة شباب الصحفيين مبادرة “كلنا واحد” للسلع الغذائية التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال 2148 منفذ في مختلف محافظات الجمهورية وتستمر حتى انتهاء شهر رمضان الكريم، انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية في تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطن البسيط.

وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد: “كنت سعيد جدا وأنا أرى فرحة وسعادة أهالي محافظة البحيرة بمبادرة كلنا واحد وتنوع السلع الغذائية ومنتجات رمضان وكل ما تحتاجه الأسرة بجودة عالية متميزة وبأسعار مخفضة”.

واضاف فتحي حبيب من دمنهور: "كلنا واحد" بأقل الأسعار وأنهت احتكار التجار وهنا الشكر واجب إلى وزارة الداخلية على ما تقوم به من جهود كبيرة لخدمة المواطن ورأينا على أرض الواقع شعار الشرطة في خدمة الشعب أصبح منهج عمل ودستور حياة ابطال الشرطة الشرفاء خير أجناد الأرض.

وأكد نبيل عودة مسؤول في المبادرة بمدينة دمنهور أن المواطن سيجد كل احتياجاته في مكان واحد بسعر على قد الإيد وجودة فوق الممتارة وحرصنا على التنوع في المعروض فليس لدينا فقط زيت وسمن وأرز ومكرونة وياميش وسلع رمضان ولكن متواجد في المبادرة قسم خاص بأفضل أنواع الجبن وبتخفيضات كبيرة.

وجرى التحدث مع الشباب من داخل المبادرة حيث اتفق كلا من هاني الصباغ ومروان أبو الدهب على أن "كلنا واحد" ضربة قوية وموجعة لمعدومي الضمير الذين يرفعون الأسعار ورسالة وطنية هامة تؤكد أن الدولة تساند وتدعم وتنحاز دائما إلى رجل الشارع البسيط ومن أرض مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة نقول لرجال الشرطة شكرا من كل قلوبنا على هذه المبادرة الهامة.