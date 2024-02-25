تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي تشكيل البلوز الرسمي لمباراة ليفربول والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ويمبلي في نهائي كأس رابطة الإنجليزية.





وقرر مدرب تشيلسي الدفع بـ جاكسون ورحيم سترلينج في خط الهجوم لدى البلوز أمام ليفربول، وبجوارهم على الطرف كول بالمر.



تشكيل تشيلسي الرسمي لمباراة ليفربول في نهائي كأس الرابطة:

في حراسة المرمى: بيتروفيتش.

في الدفاع: خط الدفاع: جوستو، ديساسي، كولويل، بن تشيلويل.

في الوسط: موسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، جالاجير

في الهجوم: : جاكسون، رحيم ستيرلينج. ، كول بالمر.

على مقاعد البدلاء: سانشيز، بيتينلي، تشالوباه، جيي، موديكي، توريانين، جيلشريست، كريستوف نكونكو، مودريك.