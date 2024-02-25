ثلاثي في الهجوم.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي بكأس الرابطة الانجليزية

يستضيف ملعب "ويمبلي"، اليوم الأحد 25 فبراير 2024، مواجهة مرتقبة تجمع ليفربول و تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، “كأس كاراباو”.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في نهائي كأس كاراباو

في حراسة المرمى: كيليهر.



في خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: جرافنبرخ، واتارو إندو، ماك أليستر.

في الهجوم: هارفي إليوت، كودي جاكبو، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس كاراباو



من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس كاراباو

تذاع مباراة ليفربول وتشيلسي عبر قناة beIN Sports HD 1.