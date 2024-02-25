تألق ثلاثى سيد البلد مع منتخب مصر للسلة

تألق ثلاثى سيد البلد اللاعبين أنس أسامة وأحمد عادل " دولا" ويوسف شحاته مع منتخب مصر للسلة خلال المباراياتين التى أقيمتا أمسوأول أمس مع فريقى أفريقيا الوسطى ومدغشقر والتى أنتهت بفوز فراعنة السلة بأداء رجولى وذلك بصالة حسن مصطفى ضمن مشوارالفراعنة بالمرحلة الأولى في المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا لكرة السلة.

وكان اللاعب أنس أسامة نجم فريق سلة الاتحاد السكندرى قد حصل على لقب الأفضل فى المباراة الاولى أمام أفريقيا الوسطى من حيث الفاعلية



كما حقق اللاعب يوسف شحاتة نجم فريق سلة الاتحاد مع المنتخب الوطنى فى مباراته أمس أمام فريق مدغشقر أكبر عدد من النقاط برصيد ١٧ نقطة

فى الوقت نفسه ظهر اللاعب أحمد عادل " دولا" ابن زعيم الثغر مع المنتخب بأداء حماسى مميز وهو ما جعل صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك المنسوبة لجماهير الاخضر تفخر بأداء الثلاثى وتطالبهم بأداء مماثل مع زعيم الثغر عقب عودتهم لصفوفه لعودة تحقيقا للبطولات من جديد وإسعاد الجماهير











