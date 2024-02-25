الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الهباش: العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني تجاوز كل الأعراف

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الاسرائيلي وسط صمت دولي.

txt

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف حجم الكارثة الصحية بغزة (شاهد)

txt

الهلال الأحمر الفلسطيني: عمليات جراحية بدون تخدير

وقال الهباش بحسب وكالة إنباء الشرق الأوسط، إن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني تجاوز كل الأعراف وتخطى القوانين الدولية، مشددا على أن استمرار العجز الدولي عن إيقاف الحرب الإسرائيلية سيؤدي إلى تفاقمها بأبشع صورة.

وأضاف أن استفزازات المستوطنين الإسرائيليين لم تتوقف ونتوقع أن تستمر خلال شهر رمضان المُبارك ، موضحا أن تلك الاعتداءات لن تمر دون رد فعل فلسطيني.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية الحالية تتولى إدارة الشأن الداخلي، بينما شأن السياسة والمفاوضات والمواجهة مع الاحتلال هذا من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها التي يقف على رأسها الرئيس محمود عباس، لافتا إلى أن شكل الحكومة يتغير ولكن الأهداف والرؤى الفلسطينية لا تتغير.

مواد متعلقة

مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على مواصلة محادثات صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

حزب الله يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد جلسة لمناقشة نتائج مباحثات باريس

الطيران الإسرائيلي يستهدف بلدة بليدا للمرة الثانية في لبنان

الصليب الأحمر: الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعماله العدائية في محيط المستشفيات
الجريدة الورقية