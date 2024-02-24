الهلال الأحمر الفلسطيني: عمليات جراحية بدون تخدير

أكد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، أن الجيش الإسرائيلي يسعى للقضاء على المنظومة الصحية في قطاع غزة، والعمل على إخراج جميع المستشفيات عن الخدمة.

وأضاف النمس، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هناك مئات الآلاف من المواطنين دون خدمات صحية مما يشكل خطرًا بالغًا على حياتهم.

وتابع :"شهدنا منذ بداية العدوان عمليات جيش الاحتلال التي تركز على المستشفيات والقطاعات التي تقدم الخدمات الطبية".

وأشار النمس إلى أن العمليات الجراحية تجرى دون تخدير لعدم توافر المواد اللازمة، وهذا يدل على مدى الخطورة التي يعاني منها المرضى في المستشفيات، لافتا إلى أن الكوادر الطبية تعاني من الاستهداف الإسرائيلي لهم، وهناك كوادر تتعرض للاعتقال والاستجواب في مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي.

الهباش: ما يحدث في غزة مذبحة ومأساة إنسانية يشهد عليها العالم





وفي سياق متصل، أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن الفلسطينيين يعيشون كارثة إنسانية حقيقية بسبب العدوان الإسرائيلي، وما يحدث هو مذبحة ومأساة إنسانية يشهد عليها العالم.

وقال الهباش، في مداخلة لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم السبت إن هناك حالات وفاة في شمال وجنوب قطاع غزة نتيجة نقص المواد الغذائية وسوء التغذية خاصة بين الأطفال والمسنين، وتقوم إسرائيل بقتلهم إما قصفا بالصواريخ والدبابات وإما جوعا وعطشا بمنع وصول الإمدادات الإنسانية والأدوية إليهم".

وأضاف أنه لا يزال البعض وخاصة الولايات المتحدة تعطي مزيدا من الضوء الأخضر لاستمرار هذا العدوان الغاشم وحصد مزيد من الأرواح، مؤكدا أن الاحتلال مازال مصرا على مواقفه المتعنتة وعدم المبالاة بأرواح المدنيين.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه في حال نفذ الاحتلال تهديداته بالاجتياح البري لرفح فستكون مذبحة حقيقية للمدنيين نظرا للكثافة السكانية العالية، وذلك للضغط على الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة خارج قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأعرب الهباش، عن ثقته في النوايا والموقف المصري، موضحا التطابق الكامل مع الجانب المصري على الإطار السياسي والأولويات التي يتم التحرك في إطارها خلال المرحلة الراهنة، أولها وقف العدوان وحماية المدنيين، وإفشال المخطط الذي ترمي إليه إسرائيل، وتأمين الاحتياجات والضرورات الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة من ماء وغذاء ودواء وتيار كهربائي ووقود، وإبقاء الأمل بفتح الأفق السياسي الذي يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.