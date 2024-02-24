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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف حجم الكارثة الصحية بغزة (شاهد)

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

كشف رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، حجم الكارثة الصحية التي تعاني منها غزة، قائلًا: إن الجيش الإسرائيلي يسعى للقضاء على المنظومة الصحية في قطاع غزة، والعمل على إخراج جميع المستشفيات عن الخدمة.

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وأضاف النمس، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مئات الآلاف من المواطنين دون خدمات صحية مما يشكل خطرًا بالغًا على حياتهم، لافتًا إلى أننا شهدنا منذ بداية العدوان عمليات جيش الاحتلال التي تركز على المستشفيات والقطاعات التي تقدم الخدمات الطبية.

العمليات الجراحية

وأوضح مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن العمليات الجراحية تجرى دون تخدير لعدم توافر المواد اللازمة، وهذا يدل على مدى الخطورة التي يعاني منها المرضى في المستشفيات.

الهلال الأحمر

ونوه مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الكوادر الطبية تعاني من الاستهداف الإسرائيلي لهم، وهناك كوادر تتعرض للاعتقال والاستجواب في مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي.

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