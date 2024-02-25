لرفع كفاءة المعلمات.. وكيل تعليم الأقصر يجتمع بموجهي رياض الأطفال

اجتمع الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأحد، بموجهي رياض الأطفال على مستوى المحافظة، بحضور سماح فتحي الموجه العام.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

استهل خالد حديثه إلى الموجهات برسالة شكر إلى الموجهات موضحاً بالغ الدور الذي يؤدينه في متابعة الروضات في المدارس، وأن بصمتهن بدت واضحة من خلال جولاته لمتابعة المدارس.

واستهدف الاجتماع مناقشة الارتقاء برفع كفاءة معلمات رياض الاطفال وتطبيق معاير الجودة وتفعيل الأنشطة، ورعاية الاطفال وجعل قاعات رياض الأطفال جاذبة، وتم مناقشة المعوقات التي تواجه معلمات رياض الأطفال.