انخفاض أسعار بعض السلع في الأسواق

بفضل صفقة مشروع رأس الحكمة..

تعتبر صفقة مشروع رأس الحكمة أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر، والتي تسببت بمجرد إتمامها في انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية، والتي أثرت على الفور في أسعار الذهب والسلع الأخرى في مصر.

أسعار السلع المعروضة

شهدت أسعار السلع المعروضة بمعارض أهلاً رمضان انخفاضًا بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 20%، مع توافر جميع السلع الضرورية والأساسية للمواطنين، والإلتزام بالبيع طبقًا لقائمة الأسعار الاسترشادية مع وضع التسعيرة على المنتجات المعروضة.



وصفقة مشروع رأس الحكمة بالفعل تمثل أحد أكبر استثمارات مباشرة في تاريخ مصر، وقد أثرت على العديد من الجوانب الاقتصادية.

أسعار السلع:

1. الأرز المعبأ: يتراوح سعر كيلو الأرز المعبأ من 35 إلى 30 جنيهًا

2. المكرونة: يتراوح سعر كيلو المكرونة من 16 إلى 20 جنيهًا.

3. الدقيق: يتراوح سعر كيلو الدقيق من 22 إلى 28 جنيهًا.

4. زيت الطهي: يتراوح سعر لتر الزيت من 50 إلى 60 جنيهًا¹.

5. لبن الجاموسي: يتراوح سعر كيلو لبن الجاموسي من 16 إلى 20 جنيهًا.

6. لبن البقر: يتراوح سعر كيلو لبن البقر من 10 إلى 14 جنيهًا.